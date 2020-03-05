Prior to New Prairie’s first-round Class 3A Hanover Central Sectional victory over Wheeler Tuesday night, a shorter player sat in the seat usually reserved for 6-foot-6 senior forward Evan Foerg, who was sidelined due to injury.

Derek Daniels, a 5-11 junior, occupied Foerg’s spot along with the rest of the Cougars’ starting five, waiting to hear the public address announcer call out his name. When it happened, a smile beamed on his face as he ran through a tunnel of teammates, high-fiving them and head coach Mike Bauer.

Email: jparodi@thenewsdispatch.com Twitter: @jack_parodi

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