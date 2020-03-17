Visitor restrictions in place at area hospitals

Area hospitals, including La Porte Hospital, have put visitor restrictions in place to minimize the spread of COVID-19.

 Photo by Ted Yoakum

La PORTE – To minimize the spread of COVID-19, area hospitals have put visitor restrictions in place.

One La Porte County hospital, Franciscan Health – Michigan City, will offer outpatient coronavirus testing this week.

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.