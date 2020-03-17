Visitor restrictions in place at area hospitals

La PORTE – To minimize the spread of COVID-19, area hospitals have put visitor restrictions in place.
One La Porte County hospital, Franciscan Health – Michigan City, will offer outpatient coronavirus testing this week.
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