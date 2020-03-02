MICHIGAN CITY — A top African American power broker and networking specialist will headline the NAACP’s Third Annual Trailblazers Scholarship and Awards Banquet later this month.
Dr. George C. Fraser, chairman and CEO of FraserNet, Inc., a global networking movement aimed at increasing opportunities for people of African descent, will be the guest speaker.
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