NEW CARLISLE — The New Prairie United School Corp. will be conducting their annual Kindergarten Round-Up.
Your child must be five years old on or before Aug. 1, 2020 in order to enroll. If your child is going to turn 5 between Aug. 2 and Aug. 31, he/she is eligible for the early entrance testing which must be completed by May 1.
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