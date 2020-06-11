CHICAGO — The Internal Revenue Service is warning taxpayers to guard against tax fraud and other related financial scams related to COVID-19.
“In the last few months, the IRS Criminal Investigation division has seen a variety of Economic Impact Payment scams and other financial schemes looking to take advantage of unsuspecting taxpayers,” IRS Commissioner Chuck Rettig said.
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