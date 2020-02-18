Joanne Tedesco

Former Michigan City resident Joanne Tedesco and her daughter, Madelyn, are hoping to win an adaptive tandem bicycle for special needs kids in the Great Bike Giveaway.

 Submitted photo

WESTFIELD — To mark Disability Awareness Month in March, former Michigan City Human Rights Commissioner Joanne Tedesco is reaching back to her community for support and votes.

The former Michigan City Area Schools Board member and longtime disability advocate has entered the Great Bike Giveaway, an annual program hosted by Friendship Circle, a non-profit that provides children with special needs the opportunity to win an adaptive bike.

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.