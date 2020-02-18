WESTFIELD — To mark Disability Awareness Month in March, former Michigan City Human Rights Commissioner Joanne Tedesco is reaching back to her community for support and votes.
The former Michigan City Area Schools Board member and longtime disability advocate has entered the Great Bike Giveaway, an annual program hosted by Friendship Circle, a non-profit that provides children with special needs the opportunity to win an adaptive bike.
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