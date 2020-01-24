La PORTE — A proposed new traffic ordinance may establish some more transparent rules of the road for commercial truckers using La Porte County roadways.

During its meeting earlier this month, the La Porte County Board of Commissioners held the first reading for a set of possible changes to the county’s existing commercial vehicle regulations. The provisions are intended to expand and clarify rules for the use of semitrailers and other large vehicles on county roads, including:

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